Schoo,inc Registered veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 5.89 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schoo,inc Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 2.45 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1.35 Prozent auf 855.0 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 866.7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 6.98 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schoo,inc Registered 14.31 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.33 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.36 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3.44 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch