Scholz will Windkraft-Ausbau an Land massiv beschleunigen

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat einen bundesweiten Plan zum Ausbau der Windkraft angekündigt. "Bis 2030 werden das an Land im Schnitt vier bis fünf Windräder jeden Tag sein", sagte Scholz der Zeitung Bild am Sonntag. Seine Regierung werde den Ausbau "generalstabsmässig" angehen. "Gerade erstellen wir einen Fahrplan, was bis wann an neuen Anlagen gebaut sein muss, damit wir unsere Ziele für 2030 erreichen", führte Scholz aus. "Jeden Monat wird es dann ein Gespräch mit den Ländern geben, wie weit sie damit vorangekommen sind. Was nicht pünktlich geschafft wird, muss aufgeholt werden."

Deutschland sei ein Land mit grosser wirtschaftlicher Leistungskraft und einem sehr gut funktionierenden Sozialstaat, fügte Scholz hinzu. "Es mangelt uns aber etwas an Tempo. Wir brauchen mehr Schwung bei Innovationen und für die Modernisierung unserer Industrie, damit wir 2045 klimaneutral wirtschaften können."

