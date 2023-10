Scholz: Werden Strom und Wasserstoff zu bezahlbaren Preisen verfügbar haben

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Arbeitgebern zugesichert, dass die Bundesregierung in Deutschland Bedingungen für bezahlbare und verlässlich verfügbare Energie durch den Ausbau der Ökostromanlagen und der Energienetze schaffen wird. Auf dem Arbeitgebertag in Berlin zeigte Scholz sich zudem zuversichtlich, dass Bund und Länder auf ihrem Treffen Anfang November einen Abbau von unnötigen Vorschriften vereinbaren würden. Bei dem von ihm vorgeschlagenen "Deutschlandpakt" gehe es um die Zusammenarbeit aller staatlichen Ebenen und der Opposition, um mehr Tempo bei der Modernisierung des Landes zu erreichen. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hatte zuvor ein Übermass an Bürokratie beklagt und bezahlbare Energie angemahnt.

Scholz betonte, dass die Bundesregierung mit der Energiewende vorankomme. Die Regierung plant, dass bis 2030 der Bruttostromverbrauch in Deutschland zu mindestens 80 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden soll.

Es gehe darum, dass die deutsche Volkswirtschaft global wettbewerbsfähig bleibe und im internationalen Wettbewerb bestehen könne, wie der Kanzler erklärte.

"Damit diese unternehmerische Aktivität unsubventioniert stattfinden kann, werden wir jetzt die Voraussetzung schaffen, dass die Infrastruktur unseres Landes mithält, dass wir Strom und auch Wasserstoff zu bezahlbaren Preisen in Deutschland verfügbar haben werden", versprach Scholz.

Bau zusätzlicher Kraftwerke

Es gehe nun darum, so Scholz, in Deutschland zu jeder Zeit ausreichend Stromkapazitäten für Energie verfügbar zu haben, auch in Zeiten, wo kein Wind wehe.

"Also werde wir jetzt darüber entscheiden, wie wir zusätzliche Kraftwerke bauen, die in den 30er Jahren anspringen, wenn es an irgendeiner Weise eine Flaute gibt", sagte Scholz. Es gehe darum, für die Wirtschaft ausreichend Wasserstoff zur Verfügung zu haben, um den Ausstieg aus fossiler Energie möglich zu machen. Daher werde man Importkapazitäten und Elektrolysekapazitäten in Deutschland schaffen.

"Wir werden jetzt die milliardenschweren Investitionen lostreten, privatwirtschaftlich, über den Bau eines Wasserstoffnetzes und das, was damit verbunden ist", sagte Scholz. Die Vorbereitung und die Gesetzgebung seien sehr weit fortgeschritten. "Denn wenn Unternehmen auf Wasserstoff setzen als Gas der Zukunft, dann wollen sie auch, dass der verfügbar ist und nicht überall mit dem Lastkraftwagen angefahren werden muss."

Wichtig für die Transformation Deutschland sei auch die Verfügbarkeit von Halbleitern. Scholz verteidigte in dem Zusammenhang die jüngst angekündigten milliardenschweren staatlichen Subventionen für die Halbleiterproduktion in Deutschland, denn es sei nicht sinnvoll, dass diese nur an wenigen Orten der Welt produziert werden würden. Man benötige diese Halbleiterproduktion auch in Deutschland, so Scholz.

