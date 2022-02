Scholz: Werden noch heute harte Sanktionen gegen Russland beschliessen

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat "weitere harte Sanktionen" gegen Russland angekündigt, die noch am Donnerstag ergriffen werden sollen. Als Vorsitzender der Gruppe der sieben führenden Industrieländer (G7) werde er sich am Nachmittag in einer Videokonferenz der G7-Staats- und Regierungschefs "für eine einheitliche und klare Reaktion der wirtschaftlich stärksten Demokratien der Welt einsetzen", sagte er. "Als nächsten Schritt werden wir in enger Absprache mit unseren internationalen Partnern in der Nato und in der Europäischen Union noch heute weitere harte Sanktionen gegen Russland beschliessen."

Ziel der Sanktionen sei es, "der russischen Regierung klarzumachen, für diese Aggression zahlt sie einen bitteren Preis". Putin habe "mit seinem Krieg einen schweren Fehler begangen" und stelle letztlich auch "die Friedensordnung unseres Kontinents in Frage". An die Nato-Verbündeten in Osteuropa gerichtet, betonte Scholz: "Deutschland steht zur Beistandspflicht der Nato." Russlands Präsidenten Wladimir Putin rief er dazu auf, "den militärischen Angriff sofort zu stoppen, dem Blutvergiessen Einhalt zu gebieten, und seine Truppen vom Territorium der Ukraine vollständig zurückzuziehen". Für Sonntag kündigte der Bundeskanzler zudem eine Regierungserklärung im Bundestag an.

