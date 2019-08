Scholz und Geywitz offiziell für SPD-Spitze nominiert

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die brandenburgische Landtagsabgeordnete Klara Geywitz können für ihre gemeinsame Kandidatur zum SPD-Vorsitz auf die Nominierung des Hamburger Landesverbandes der Partei zählen und damit auch offiziell in das Kandidatenrennen eintreten. "Wir haben die Unterstützung des Landesverbandes Hamburg", sagte Geywitz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz in Berlin. "Die haben uns beide nominiert, was uns sehr freut."

Scholz begründete seine Kandidatur mit der Notwendigkeit, die Traditionspartei SPD wieder stark zu machen. "Ich möchte die SPD führen, ich möchte, dass sie ihre Kraft wiederbekommt", betonte der Finanzminister. "Die Sozialdemokratische Partei wird gebraucht, das ist meine feste Überzeugung", sagte er. "Die Gesellschaft, in der wir leben, wäre eine andere ohne die SPD." Seine Tätigkeit als Finanzminister wolle er weiter mit aller Kraft ausführen.

Für die SPD forderte er "neue Antworten" auf neue strukturelle Fragen, so etwa als Folge aus Globalisierung, Digitalisierung und Klimawandel, und verwies darauf, dass die sozialdemokratischen Parteien in vielen europäischen Ländern "gegenwärtig zu kämpfen" hätten. "Es ist kein Zufall, das hat etwas mit Unsicherheit zu tun." Die SPD müsse einen Weg zeigen, "wie man da gut durch kommt", betonte Scholz. Aufgabe der Partei sei es, "Sicherheit in diesen sich wandelnden Zeiten zu geben". Keine Auskunft gab Scholz darüber, wie genau er seine Kandidatur der Parteispitze mitgeteilt habe.

Team mit unterschiedlichen Lebenswegen

Geywitz sah einen Schwerpunkt in "Fragen der Repräsentanz" gesellschaftlicher Bevölkerungsgruppen im Berliner Politikbetrieb. "Ich als Ostdeutsche habe ein sehr feines Gespür dafür, wie Menschen sich fühlen, wenn sie glauben, dass ihr Leben, ihre Probleme nicht wahrgenommen werden." Zur geplanten Aufgabenteilung mit Scholz sagte sie: "Wir werden das auf Augenhöhe partnerschaftlich machen."

Ausdrücklich wandten sich beide gegen eine Verknüpfung der Bewerbung um den SPD-Vorsitz mit der Diskussion um ein Verbleiben der SPD in der grossen Koalition im Bund. Dafür gebe es ein "anderes Verfahren", sagte Geywitz. Für die Entscheidung werde gelten: "Gibt es eine positive Perspektive, weitere Projekte umzusetzen oder nicht?" Sie betonte aber auch, beide stünden "für eine Sozialdemokratie, die die Probleme im Land löst, und das kann man natürlich am besten in einer Regierung."

Der 60jährige Scholz hatte sich am vergangenen Freitag zur Kandidatur für die SPD-Spitze bereit erklärt und damit seine frühere Entscheidung revidiert, aus Zeitgründen nicht anzutreten. Am Dienstag hatten er und die bundesweit weithin unbekannte Geywitz die gemeinsame Kandidatur bekanntgegeben. In einer Erklärung betonten beide, sie kandidierten "als Tandem mit unseren unterschiedlichen Lebenswegen, unseren Erfahrungen und mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen wir auf unser Land blicken".

Sieben Tandems im Rennen

Es gehe darum, neue sozialdemokratische Antworten auf neue Zeiten zu finden. Dazu gehöre auch, als Partei wieder stärker in den Arbeits- und Lebenswelten der Bürgerinnen und Bürger verankert zu sein. Angesichts von Globalisierung und schnellem technischen Wandel seien sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger nicht mehr sicher, ob die Zukunft für sie und ihre Kinder besser sein wird. Deutschland müsse aber ein wirtschaftlich dynamisches Land bleiben, in dem neue Arbeitsplätze mit neuen Technologien entstünden, und es müsse auch in Zukunft einen verlässlichen Sozialstaat haben.

Die 43jährige Geywitz war von 2013 bis 2017 Generalsekretärin in Brandenburg und zuvor von 2008 bis 2013 stellvertretende Vorsitzende der Brandenburger SPD. Die aus Potsdam stammende Politologin und Mutter dreier schulpflichtiger Kinder gehört dem SPD-Bundesvorstand an. Die Bewerbungsfrist für den SPD-Vorsitz endet offiziell am 1. September. Bisher haben sich sieben Kandidaten-Duos und mehrere Einzelkandidaten ins Spiel gebracht.

Für eine offizielle Kandidatur zum Parteivorsitz benötigen Bewerber die Nominierung durch fünf Unterbezirke, einen Bezirk oder Landesverband. Ab dem 4. September werben die Kandidaten auf 23 Regionalkonferenzen für sich, für Mitte Oktober ist eine Mitgliederbefragung geplant. Das Abstimmungsergebnis soll am 26. Oktober veröffentlicht werden. Offiziell gewählt wird die neue SPD-Spitze dann bei einem Parteitag ab dem 6. Dezember.

