Scholz: Trend von EU-Staaten zum Euro wird nach Brexit zunehmen

FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet nach dem Ausscheiden Grossbritanniens aus der Europäischen Union (EU) mit einer beschleunigten Bewegung der Nicht-Euro-Staaten hin zur europäischen Gemeinschaftswährung. "Wenn das Vereinigte Königreich vermutlich leider die Europäische Union verlassen haben wird, dann wird das eine andere Europäische Union sein," sagte Scholz bei einer Veranstaltung an der Universität Frankfurt. Dann würden 85 Prozent der EU-Wirtschaftsleistung "direkt in Euro hergestellt".

Die restlichen EU-Staaten repräsentierten dann nicht mehr so viel an Wirtschaftsleistung. "Und man kann schon absehen, dass der Trend zum Euro in diesem so strukturierten Europa eher noch zunehmen wird und die weiteren Nationen wahrscheinlich schneller dabei sein werden, als sie das manchmal selber heute planen", erklärte der Finanzminister. Die ökonomischen Notwendigkeiten dürften dies von selber erzeugen. Auf Deutschland komme nach dem Brexit eine zusätzliche europäische Verantwortung zu, betonte Scholz.

In seiner Rede bei der "CFS Presidential Lecture" zum Thema "Wie geht es weiter mit der Währungsunion?" verteidigte er auch seine jüngsten Vorschläge zur Bankenunion. In dieser liege eine "grosse Chance" für mehr Wachstum und mehr Arbeitsplätze, wie das Beispiel der USA zeige. Der Finanzminister sprach sich in dem Kontext unter anderem für ein einheitliches Insolvenzrecht für Banken und eine weitere Reduzierung der notleidenden Kredite aus.

Scholz bekräftigte auch seinen in der grossen Koalition umstrittenen Plan für eine Einlagen-Rückversicherung. Diese gehöre in einem "Gesamtszenario" dazu, allerdings auch die zahlreichen anderen Bedingungen, die genannt würden. "Dass wir jetzt nicht sagen, das gehört gar nicht dazu, das sollten wir schon am Anfang des 21. Jahrhunderts irgendwie hinkriegen", erklärte Scholz.

November 22, 2019 08:33 ET (13:33 GMT)