Scholz sieht Deutschland vor Phase möglichen grossen Wachstums

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Deutschland starke Wachstumsmöglichkeiten vorhergesagt. "Zunächst einmal gehe ich davon aus, dass Deutschland vor einer Phase grossen Wachstums (steht), die uns möglich ist", erklärte der Kanzler bei einer Pressekonferenz nach dem Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft in München. "Ich bin zuversichtlich, dass wir gute Zeiten vor uns haben. Wir sollten die Gelegenheit nutzen", sagte er. "Wir haben allen Grund, optimistischer in die Zukunft zu blicken als noch vor einem Jahr." Es gelte, "die Dynamik des Aufbruchs, der jetzt möglich ist, auch tatsächlich sich entfalten" zu lassen.

Scholz rief dazu auf, "dass wir die Möglichkeiten für wirtschaftliches Wachstum, die vor uns liegen, nicht ungenutzt lassen". Er verwies auf das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu wirtschaften. Dies setze "zig hunderte Milliarden schwere privatwirtschaftliche Investitionen" in die Infrastruktur voraus, "in einem Ausmass, wie wir das über viele Jahrzehnte gar nicht mehr gewohnt waren". Scholz nannte Investitionen in neue Erzeugungsanlagen für Windkraft auf hoher See und an Land, das Stromnetz, neue Produktionsverfahren sowie die Dämmung und den Neubau von Häusern.

"Das Handwerk wird dabei eine ganz zentrale Rolle spielen", hob der Kanzler hervor. Dazu brauche man gute Fachkräfte mit guten Arbeitsbedingungen und Gehältern. Auch werde man Fachkräfteeinwanderung brauchen und dies erheblich beschleunigen. Mit Blick auf das US-Inflationsbekämpfungsgesetz forderte Scholz, Deutschland nicht schlechter zu behandeln als etwa Mexiko und Kanada. Er sah "gute Chancen", dass dies auch erreicht werden könne.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2023 08:17 ET (13:17 GMT)