Scholz schliesst Staatshilfen bei Dividendenzahlungen aus - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat Staatshilfen in der Corona-Krise für Unternehmen mit Dividendenauszahlung ausgeschlossen. Scholz sagte der Zeitung "Bild am Sonntag": "Die Vorgaben sind klar: Wer einen Kredit bekommen will aus den KfW-Hilfsprogrammen, darf keine Gewinne oder Dividenden ausschütten. Und bei den Boni-Zahlungen sehen wir ebenfalls strikte Regeln vor, das wäre sonst niemandem zu vermitteln."

April 26, 2020 03:37 ET (07:37 GMT)