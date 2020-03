Scholz mahnt zu Solidarität bei Entschuldung von Kommunen

Von Andreas Kissler

GELSENKIRCHEN/BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Verantwortlichen in Bund, Ländern und Gemeinden zu einer gemeinsamen Verständigung auf eine Entschuldung hochverschuldeter Kommunen gemahnt und aufgefordert, gegenseitige "Eifersucht" aufzugeben. "Ich werde jetzt nach einem Jahr Diskussionen in Kürze einen Vorschlag dazu machen", kündigte Scholz bei einem Gewerkschaftskongress in Gelsenkirchen an. "Aber dann wird es darauf ankommen, dass alle zusammenhalten und mithelfen", betonte er. "Das wird schwer."

Etwas mehr als 2.000 der insgesamt 11.000 Kommunen in Deutschland seien hochverschuldet und hätten nicht genug finanziellen Spielraum für nötige Investitionen. "Deshalb plädiere ich sehr dafür, dass der Bund diese Kommunen einmalig dabei unterstützt, das Problem der Altschulden in den Griff zu bekommen", sagte Scholz. Nötig sei ein Konsens, dem auch die wenig betroffenen Länder zustimmen müssten, "ohne dass der Bund ihnen die Zustimmung abkaufen muss", forderte er. "In einem Land wie Deutschland sollte so viel Solidarität möglich sein." Dafür müsse man aber "Eifersucht" überwinden.

Scholz betonte, er habe "den Plan, wie man das machen kann, seit über einem Jahr fertig", und diskutiere seitdem immer wieder über die Details. Den Einwand, Altschulden seien selbstverschuldet, wies der SPD-Politiker ebenso zurück wie die Forderung, bereits selbst entschuldeten Kommunen ebenfalls Mittel bereitzustellen. "Ich finde, wenn man es selbst geschafft hat, dann kann man darauf stolz sein und sollte anderen etwas gönnen." Danach müssten die Länder aber "Mechanismen der Kommunalaufsicht" schaffen, um erneute ausweglose Verschuldungssituationen zu verhindern.

Scholz plant laut einem Bericht der Wochenzeitung Die Zeit, die Schuldenbremse im Grundgesetz vorübergehend auszusetzen, um die Kommunen zu entlasten, indem der Bund einen Teil der Altschulden übernimmt. Weil dafür das Grundgesetz geändert werden müsste, ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat nötig. Vom Finanzministerium war betont worden, gegenwärtig würden "unterschiedliche Varianten diskutiert".

Das Vorhaben ist aber innerhalb der grossen Koalition umstritten. So lehnte der Chefhaushälter der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg (CDU), Scholz' berichteten Plan rigoros ab. Weite Teile der Unionsfraktion seien strikt gegen eine Übernahme der kommunalen Altschulden. Scholz zeigte sich hingegen bei dem Kongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes zuversichtlich für eine Einigung. "Ich glaube, dass wir das hinkriegen werden, weil ich den politischen Konsens sehe in der politischen Debatte", erklärte er.

