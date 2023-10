Scholz kommt am Nachmittag mit Sicherheitskabinett in Berlin zusammen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Nachmittag mit dem Sicherheitskabinett in Berlin zusammenkommen. Er werde nach der Rückkehr von seiner Reise nach Israel und Ägypten über die Gespräche berichten, wie der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Bücher erklärte. "Natürlich ist der zentrale Gegenstand der Tagung des Sicherheitskabinetts die Erörterung der Lage im Nahen Osten und ihre Folgen", sagte Büchner.

Scholz war am Dienstag in Israel mit Premierminister Benjamin Netanjahu und am Mittwoch in Kairo mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah Al-Sisi zusammengetroffen. Dabei ging es um die Lage nach dem Angriff der radikal-islamischen Palästinensergruppe Hamas auf israelische Zivilisten und die daraus resultierende Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hamas mit zahlreichen Toten auf beiden Seiten. Scholz hat den Hamas-Angriff aufs Schärfste verurteilt, Israels Recht auf Verteidigung betont und gleichzeitig den Schutz von Zivilisten angemahnt.

