Scholz: Keine Neuverschuldung für Koalitionsbeschlüsse nötig

BERLIN (Dow Jones)--Nach Angaben von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) müssen für die Umsetzung der Koalitionsbeschlüsse keine neuen Schulden aufgenommen werden. "Wir haben doch eine ganz erhebliche Haushaltsmittelbewilligung vom Deutschen Bundestag bekommen und versuchen sehr sorgfältig, mit diesem Geld umzugehen", sagte Scholz im Deutschlandfunk. Die steuerlichen Regelungen gerade mit Blick auf den Verlustrücktrag, die die staatlichen Einnahmen betreffen, würden einerseits nicht alle in diesem Jahr wirksam werden. Andererseits sei mit Blick auf die Hilfen für Familien im Haushalt bereits Vorsorge getroffen worden.

"Insofern glauben wir schon, dass wir das gut hinbekommen können", erklärte Scholz. Gleichwohl hänge alles von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab. Zur Debatte um die Aussetzung der Schuldenbremse bekräftigte der Vizekanzler, dass er sich alle Optionen offenhalte. Er werde im März einen Vorschlag für die Eckwerte des Haushaltes und für die Finanzplanung der gesamten nächsten Legislaturperiode vorlegen.

Scholz: Steuerlicher Verlustrücktrag "sehr lang" vorbereitet

Den Koalitionsausschuss am Mittwochabend nannte Scholz insgesamt "eine sehr konstruktive Runde". Dass die SPD nach langem Widerstand nun doch auf die Unionsforderung nach einer Ausweitung des steuerlichen Verlustrücktrags eingegangen sei, erklärte der Finanzminister mit einer guten Vorbereitung dieses Beschlusses seitens seiner Partei. "Es war klar, dass das Teil einer Gesamtlösung sein würde, deshalb ist diese Vorbereitung auch sehr lang erfolgt gewesen." In einem ersten Schritt seien mit dem bereits beschlossenen steuerlichen Verlustrücktrag 96 Prozent aller Unternehmen entlastet worden. Jetzt gehe es um "ein paar weitere" Schritte, so Scholz.

Der Verlustrücktrag soll laut dem Beschluss von derzeit 5 Millionen auf bis zu 10 Millionen Euro erweitert werden, bei gemeinsamer steuerlicher Veranlagung sogar auf bis zu 20 Millionen Euro. Dadurch können krisengeschüttelte Betriebe Einbussen aus 2020 und 2021 in grösserem Umfang mit Gewinnen aus dem Jahr 2019 verrechnen. Mit der neuen Höchstgrenze habe die Koalition "einen guten Rahmen geschaffen, wo wir sagen können, das lässt sich ökonomisch eingrenzen und hilft aber ganz konkret Unternehmen", so Scholz. Seinen Schätzungen zufolge liegen die Kosten für diese Massnahme bei unter einer Milliarde Euro. Allerdings gebe es noch Unsicherheiten mit Blick auf die tatsächlichen Verluste der Unternehmen. Der Finanzminister zeigte sich zugleich zuversichtlich, dass die Finanzämter die Beschlüsse ohne Verzögerung umsetzen könnten, da sie dies bisher auch möglich gemacht hätten. "Auf diese Erfahrung setzen wir jetzt auf."

Altmaier sieht Wettbewerbsfähigkeit von Mittelständlern gestärkt

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der lange gegenüber Scholz auf eine Ausweitung des Verlustrücktrags gepocht hatte, erklärte, dies sei "ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir stärken damit viele mittelständische Unternehmen, auf deren Wettbewerbsfähigkeit wir angewiesen sind, damit die Wirtschaft nach der Krise schneller in Schwung kommt." Für die Gastronomie bleibe es beim ermässigten Mehrwertsteuer von 7 Prozent bis Ende 2022. "Das ist eine gute Nachricht für viele Gaststätten und Restaurants, die von der Pandemie besonders schwer getroffen sind", so Altmaier.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) erklärte im ARD-Morgenmagazin, er habe in den Gesprächen am Mittwochabend "darauf gedrungen, dass es nicht zu teuer wird". Die Vorstellungen der SPD seien höher gewesen, dennoch habe man einen "guten Kompromiss" gefunden, so Brinkhaus. "Für uns ist ganz wichtig, dass die Wirtschaft wieder zum Laufen kommt." Zugleich bekräftigte er sein Festhalten an der Schuldenbremse. Diese sei wichtig, "auch weil Europa auf uns guckt", so Brinkhaus. "Unsere Idee ist Rauswachsen aus der Krise und nicht Rausverschulden aus der Krise."

Union und SPD hatten sich beim Koalitionsausschuss am Mittwochabend auf einen Zuschuss für Empfänger von Grundsicherung in Höhe von 150 Euro und eine einmalige Kindergeldzulage von 150 Euro pro Kind geeinigt. Die Massnahme wird auf drei Milliarden Euro beziffert. Weitere 3,5 Milliarden Euro fliessen in die Verlängerung des geringeren Mehrwertsteuersatzes für Gastronomen bis Ende 2022. Auch für Kulturschaffende sind weitere Hilfen in Höhe von 1 Milliarde Euro geplant.

