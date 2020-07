Scholz im Februar 2019 über Wirecard-Verdacht informiert - Dokument

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist bereits seit Februar vergangenen Jahres über einen Verdacht gegen die Wirecard AG auf Marktmanipulation informiert gewesen. Das geht aus einem Bericht seines Ministeriums an den Bundestags-Finanzausschuss hervor, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte.

"Der Bundesminister der Finanzen wurde am 19. Februar 2019 über das Wirecard-Leerverkaufsverbot und darüber unterrichtet, dass die BaFin in alle Richtungen wegen Marktmanipulation ermittelt, d.h. sowohl gegen Verantwortliche der Wirecard AG als auch gegen Personen, bei denen Hinweise zur Beteiligung an Marktmanipulationen vorliegen", heisst es in dem Sachstandsbericht. Weiter erklärt das Ministerium, dass die Finanzaufsicht Bafin "die zuständige Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung mit der Kontrolle der aktuellen Bilanz beauftragt hat, um den Vorwürfen über mögliche Bilanzunregelmässigkeiten nachzugehen".

Zudem wurde Scholz laut einer chronologischen Aufstellung in dem Bericht, der den Stand vom 16. Juli, 15.00 Uhr wiedergibt, "am 22. Juni 2020 über den aktuellen Sachstand zu Wirecard unterrichtet". Erfolgt sei dies "mit Darlegung des Geschäftsmodells von Wirecard, aktueller Entwicklungen, aufsichtlicher Zuständigkeiten, von Kreditrisiken und möglicher Handlungsoptionen".

Zudem enthält der Bericht auch Angaben über ein Gespräch von Finanz-Staatssekretär Jörg Kukies mit dem ehemaligen Wirecard-Chef Markus Braun, über das den Parlamentariern zuvor nur als vertraulich gekennzeichnete Informationen gegeben worden waren. "Das Gespräch zwischen Herrn Staatssekretär Dr. Jörg Kukies und Herrn Dr. Markus Braun fand am 5. November 2019 statt", heisst es in dem Bericht. Es habe "eine Vielzahl von Themen und auch die Unternehmensgruppe Wirecard" betroffen. "Gegenstand des Gesprächs waren auch der Marktmanipulationsverdacht sowie die begonnene KPMG-Sonderprüfung."

Am 8. März 2019 fand laut dem Dokument zudem ein Telefonat zwischen Kukies und Bafin-Präsident Felix Hufeld zum Thema Wirecard statt. Gesprochen hätten beide insbesondere über das Vorgehen der Bafin gegen die Wirecard AG wegen möglicher Marktmanipulationen sowie gegen Marktteilnehmer wegen Insiderhandels und das von der Bafin verhängte Leerverkaufsverbot "sowie über das Vorgehen der BaFin gegen mögliche Bilanzmanipulation durch die Wirecard AG durch Einschaltung der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung".

