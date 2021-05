Scholz greift Union und Grüne bei Technologiewandel an

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wirft der Union und den Grünen mangelnde Kompetenz beim Technologiewandel und Ausbau der grünen Energie vor. Als Bundeskanzler nach der Bundestagswahl wolle er neue sichere Arbeitsplätze schaffen. "Wir wissen genau, wie das funktioniert. Es reicht nicht, ein Ziel zu haben; man muss auch mal bereit sein, Leitungen zu genehmigen und sogar Windkraftanlagen", sagte Scholz dem Deutschlandfunk.

Der Union warf Scholz vor, die Herausforderungen falsch anzupacken. "Die CDU/CSU haben nicht begriffen, dass man was tun muss, damit das klappt mit dem technologischen Wandel, dass wir Infrastrukturen brauchen, bei denen das mit den Lade-Infrastrukturen für Pkw nicht so langsam vorangeht wie jetzt, ein besseres Breitbandnetz oder auch einen Ausbau der erneuerbaren Energien, damit Stahl und Chemie CO2-neutral produziert werden können", so Scholz.

Dass der Ausbau von Windkraftanlagen in grün-regierten Ländern besonders schlecht sei, sei "vielleicht ein Zeichen dafür, dass man Leute dran lassen soll, die so was auch können", sagte Scholz.

May 10, 2021 03:11 ET (07:11 GMT)