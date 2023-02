Scholz: An der Rente mit 67 wird nicht gerüttelt

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hält am gesetzlichen Renteneintrittsalter von 67 Jahren fest. Zuvor hatte die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) eine stärkere Nutzung der Arbeitspotenziale älterer Menschen empfohlen. Scholz sagte nach der Übergabe des jährlichen Gutachtens der Kommission in Berlin, dass längeres Arbeiten freiwillig bleiben sollte.

"Wir haben ein gesetzliches Renteneintrittsalter von 67 und daran wird nicht gerüttelt, damit es keine Missverständnisse gibt. Aber natürlich finden wir es toll, wenn jemand Lust hat, sein Talent, seine Zeit, seine Innovationsfähigkeit unserer Gesellschaft auch weiter zur Verfügung zu stellen", sagte Scholz mit Verweis auf die Anregung der Kommission. Aber es müsse der klare Grundsatz herrschen: "Das bleibt etwas, dass das jeder Einzelne, jede Einzelne für sich entscheiden muss."

Die Expertenkommission mit Sitz in Berlin legt der Bundesregierung jährlich ein Gutachten zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands vor. In ihrem 144-seitigen Gutachten hatten die Forscher auf den Fachkräftemangel und die alternde Gesellschaft verwiesen, was negative Auswirkungen auf Deutschlands Innovationskraft, Produktivität und Wachstum der Volkswirtschaft haben werde. Die Kommission fordert, dass Älteren attraktive und flexible Wege eröffnet werden sollten, um über den Ruhestand hinaus länger im Erwerbsleben bleiben zu können, sei es als abhängig Beschäftigte oder als Gründerinnen und Gründer.

In dem Gutachten kritisieren die Experten zudem, die aktuellen innovations- und transformationsbezogenen Fachpolitiken und Strategien der unterschiedlichen Ressorts kaum miteinander verzahnt und abgestimmt seien. Statt Kooperation zwischen den Bundesministerien scheine nach wie vor das alte Silodenken zu dominieren, so die Kommission. Um hier endlich Fortschritte zu erzielen, bedürfe es dringend eines neuen, agilen Politikstils und einer dazu passenden Governance-Struktur.

"Auch in der Innovationspolitik ist eine Zeitenwende notwendig! Nur auf diese Weise wird sich in Wirtschaft und Gesellschaft eine Aufbruchsstimmung erzeugen lassen, die für die Umsetzung der Transformationen enorm wichtig ist", sagte der Vorsitzende der Expertenkommission, Uwe Cantner von der Universität Jena. "Ein Weiter-wie-bisher bei der Politikkoordination kann sich Deutschland weder in zeitlicher noch in finanzieller Hinsicht leisten."

Scholz sagte zu dem Gutachten, dass er das "Matching von Innovationen, die aus der Forschung kommen, und privatwirtschaftlichen Investitionen" ein wichtiges Thema sei. Damit befasse sich auch die Bundesregierung. Zielsetzung sei für die Bundesregierung, hier einen "richtigen Mentalitätsbruch in Deutschland" zu erreichen. "Das ist doch schon etwas eigenwillig, dass wir auch im internationalen Ranking in vielen Bereichen erstklassige Ergebnisse der Forschung und Innovation haben und bei viele, aber eben nicht bei genügend vielen ist es dann doch so, dass das gar nicht hier stattfindet, sondern anderswo finanziert wird", sagte Scholz.

Ein guter Beitrag wäre es, optimalere Märkte für Forschung und Innovation zu schaffen.

