Scholz: Amazon-Investition ist "starkes Signal" für Deutschland

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht in der geplanten Milliarden-Investitionen von Amazon in Deutschland einen Beleg für die Attraktivität des Standorts Deutschlands. "Zusammen mit Investitionen anderer Unternehmen, die in den letzten Monaten angekündigt wurden, zeigen diese Pläne von Amazon: Deutschland ist als Investitionsstandort weiterhin sehr attraktiv und geniesst das Vertrauen von Investoren. Als Bundesregierung arbeiten wir genau daran - der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts und der hiesigen Investitionsbedingungen", sagte Scholz in einer Pressemitteilung.

Zuvor hatte Amazon angekündigt, 10 Milliarden in Arbeitsplätze und Innovationen in Deutschland zu investieren. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 17,8 Milliarden Euro in den nächsten Jahren geplant. Scholz betonte, dass dies ein starkes Signal für Deutschland sei.

Amazon will mit dem Engagement seinen Cloud-Bereich verstärken. So sollen 8,8 Milliarden Euro in Amazon Web Services' (AWS) im Rhein-Main-Gebiet fliessen und 1,2 Milliarden Euro in die Bereiche Logistik, Robotik, Zentralen.

June 19, 2024 09:15 ET (13:15 GMT)