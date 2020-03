Scholz, Altmaier präsentieren Montag Nachtragshaushalt, Rettungsschirm

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier werden am Montag auf einer Pressekonferenz einen Nachtragshaushalt und zusätzliche Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise vorstellen.

Die Massnahmen sollen zunächst auf einer Kabinettssitzung verabschiedet werden, bevor sie um 12:30 Uhr vorgestellt werden. Es soll laut Bundesfinanzministerium ein umfangreicher Rettungsschirm für Unternehmen gespannt werden, die wegen der Coronavirus-Pandemie in Not geraten. Das in einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel genannte Volumen von 500 Milliarden Euro steht laut Finanzministerium aber noch nicht fest.

Auch soll es um Bereitstellung von Zuschüssen und weiteren Darlehen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen gehen.

Am Donnerstagabend hat Scholz auch mögliche Staatsbeteiligungen an grossen Unternehmen als Möglichkeit ins Spiel gebracht. "Wir können Liquidität, also Kredite und Darlehen, für diese Zeit garantieren", so der Vizekanzler im ZDF. "Und ich habe vorgeschlagen, dass wir das auch ergänzen durch Programme, wo wir dann mit Eigenkapital helfen können, uns also zeitweilig an solchen Unternehmen auch beteiligen, wenn die das sinnvoll und hilfreich finden."

