18.12.2025 22:38:42
Scholastic Corporation Q2 Income Rises
(RTTNews) - Scholastic Corporation (SCHL) released a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $55.9 million, or $2.17 per share. This compares with $48.8 million, or $1.71 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.2% to $551.1 million from $544.6 million last year.
Scholastic Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $55.9 Mln. vs. $48.8 Mln. last year. -EPS: $2.17 vs. $1.71 last year. -Revenue: $551.1 Mln vs. $544.6 Mln last year.
Nachrichten zu Scholastic Corp
|
17.09.25
|Ausblick: Scholastic präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: Scholastic legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.07.25
|Erste Schätzungen: Scholastic mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Scholastic Corp
Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall
Im heutigen BX Morningcall spricht David Kunz gemeinsam mit François Bloch mit Gast Marco Parroni (heute Uniq Prime, ehemals Julius Bär) über Markenführung im Private Banking: Warum „Luxus“-Denken oft in die falsche Richtung führt, wie Sponsoring und Partnerships (u.a. rund um Formel E) als echter Wertetransfer funktionieren – und weshalb ein Ökosystem-Ansatz häufig mehr bringt als klassische KPI-Logik.
Themen im Gespräch:
💡Private Banking vs. Luxusmarke: wo der Vergleich hinkt
💡Sponsoring als Strategie: Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit, interne Akzeptanz
💡Wie man Brand-Impact realistisch misst
💡Vertrauen als Kernwert – und was KI daran (nicht) ersetzt
💡Was Marco Parroni heute mit Uniq Prime aufbaut
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
