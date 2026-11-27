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27.11.2026 06:37:00
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment hat am 26.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.020 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 133.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 122.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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