Schoeller-Bleckmann präsentierte in der am 26.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.08 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.190 EUR je Aktie erzielt worden.

Schoeller-Bleckmann hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 116.0 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 104.6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch