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Führungswechsel 16.06.2026 11:18:00

Schock für NEL ASA-Anleger: CEO verabschiedet sich - Aktie fällt

Schock für NEL ASA-Anleger: CEO verabschiedet sich - Aktie fällt

Beim norwegischen Wasserstoffspezialisten NEL ASA kommt es zu einem überraschenden Wechsel an der Unternehmensspitze: Der Konzern muss sich einen neuen CEO suchen.

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• CEO Håkon Volldal verlässt NEL in den nächsten sechs Monaten
• Strategische Ausrichtung des Unternehmens soll trotz Führungswechsel unverändert bleiben
• Volldal übernimmt künftig die Leitung von Elopak

Wie NEL ASA per Pressemitteilung bekannt gab, hat CEO Håkon Volldal seinen Rücktritt angekündigt. Volldal werde sich beim Wasserstoffkonzern vom Posten des CEO und Präsidenten zurückziehen und wolle sich neuen beruflichen Herausforderung ausserhalb des Unternehmens und der Branche stellen, heisst es in der Mitteilung. Der Manager bleibe jedoch vorerst noch im Amt, da er eine sechsmonatige Kündigungsfrist habe und den Auswahlprozess für seine Nachfolge begleiten werde.

Strategische Kontinuität trotz personeller Veränderung

Der Verwaltungsratsvorsitzende Arvid Moss dankte Volldal in der Pressemitteilung für seine Arbeit in den vergangenen vier Jahren und hob hervor, dass der CEO seit seinem Amtsantritt im Juli 2022 massgeblich zur Weiterentwicklung der Strategie beigetragen habe. So habe Volldal eine wichtige Rolle bei "der Erneuerung des Produktportfolios, der Stärkung der Organisation und des Führungsteams sowie beim Aufbau strategischer Partnerschaften mit einigen der weltweit führenden Unternehmen der Branche gespielt".

Die strategische Ausrichtung von NEL bleibe auch in Zukunft unverändert und der Verwaltungsrat habe bereits die Suche nach einem neuen CEO eingeleitet, so NEL weiter.

Volldals Bilanz bei NEL: Transformation und Technologieoffensive

Nach seinem Amtsantritt im Jahr 2022 stand Håkon Volldal vor der Aufgabe, den Wasserstoffspezialisten in einem zunehmend kompetitiven globalen Marktumfeld neu zu positionieren. Dabei trieb er insbesondere die Weiterentwicklung der Elektrolyse-Technologien voran und stärkte die industrielle Basis des Konzerns.

In seiner Abschiedserklärung betonte Volldal, dass er weiterhin "ein überzeugter Befürworter von sauberem Wasserstoff im Allgemeinen und von NEL im Besonderen" sei und hob die Bedeutung von elektrolytisch erzeugtem Wasserstoff für die Dekarbonisierung von Industrie und Transport sowie für den Aufbau stabiler Energiesysteme hervor. NEL selbst stehe dabei "an der Spitze der Wasserstoffbranche", wird Volldal zitiert.

Wechsel in die Verpackungsindustrie

Volldal wird künftig die Führung des norwegischen Verpackungsspezialisten Elopak übernehmen. Der genaue Zeitpunkt des Wechsels steht noch nicht fest, er soll jedoch spätestens Anfang Januar 2027 erfolgen, heisst es in der Pressemitteilung von Elopak. Bis zu Volldals Amtsantritt wird Elopak weiterhin interimistisch geführt: Bent Kilsund Axelsen übernimmt die Konzernleitung gemeinsam mit dem bestehenden Managementteam, bevor er anschliessend wieder in seine Funktion als CFO zurückkehren wird.

Laut Verwaltungsratsvorsitzendem Dag Mejdell sei Volldal besonders geeignet, um Elopak durch die nächste Wachstums- und Innovationsphase zu führen, da er über umfassende Erfahrung in der Skalierung technologiegetriebener Unternehmen sowie in Transformationsprozessen verfüge. Der designierte CEO selbst betonte in seiner Stellungnahme die Bedeutung von Innovation und Nachhaltigkeit für die zukünftige Entwicklung der Verpackungsindustrie. Er sehe in Elopak ein Unternehmen mit klarer Vision und starkem Nachhaltigkeitsfokus.

Bedeutung des CEO-Abgangs bei NEL für den Wasserstoffsektor

Der Rücktritt von Håkon Volldal bei NEL ASA fällt in eine Phase, in der die Wasserstoffindustrie weltweit zwischen langfristigem Wachstumspotenzial und kurzfristigen wirtschaftlichen Herausforderungen navigiert und weiterhin vor grossen Herausforderungen steht. Vor diesem Hintergrund reagieren Anleger auch verunsichert auf den bevorstehenden CEO-Wechsel und lassen die NEL-Aktie im Dienstagshandel an der Börse in Oslo zeitweise um 5,03 Prozent auf 2,46 NOK fallen.

Analysten dürften nun besonders darauf achten, ob die Nachfolgeregelung nahtlos gelingt und ob die strategischen Prioritäten - insbesondere im Bereich grossskaliger Elektrolyseanlagen - tatsächlich fortgeführt werden.

Carolin Ludwig, Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

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