Schnell Biopharmaceuticals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Schnell Biopharmaceuticals lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1197.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Schnell Biopharmaceuticals ein EPS von -1845.000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 23.19 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 9.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.12 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch