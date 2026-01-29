Schneider Nationa b Aktie 35155097 / US80689H1023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
29.01.2026 23:42:00
Schneider National Inc Announces Drop In Q4 Profit
(RTTNews) - Schneider National Inc (SNDR) reported a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $22.1 million, or $0.13 per share. This compares with $32.6 million, or $0.18 per share, last year.
Excluding items, Schneider National Inc reported adjusted earnings of $23.4 million or $0.13 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.5% to $1.39 billion from $1.33 billion last year.
Schneider National Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.1 Mln. vs. $32.6 Mln. last year. -EPS: $0.13 vs. $0.18 last year. -Revenue: $1.39 Bln vs. $1.33 Bln last year.
Nachrichten zu Schneider National Inc Registered Shs -B-
|
28.01.26
|Ausblick: Schneider National B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Schneider National B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Schneider National B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Schneider National B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Schneider National B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)