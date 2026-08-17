Schneider Electric Infrastructure stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Schneider Electric Infrastructure lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.52 INR. Im Vorjahresviertel hatte Schneider Electric Infrastructure 1.72 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.78 Prozent auf 6.51 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.22 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch