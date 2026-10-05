PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
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05.10.2026 07:56:36
Schneider Electric-Aktie: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
Der Technologiekonzern Schneider Electric setzt seine Übernahmetour mit dem Kauf des US-Softwareanbieters PTC fort.
Mit dem vereinbarten Kaufpreis legt Schneider eine Prämie von 42 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag (144,03 Dollar) drauf. Gemeinsam schaffe man das branchenweit umfassendste Software- und KI-Unternehmen, sagte Schneider-Chef Olivier Blum laut Mitteilung. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum dritten Quartal 2027 erwartet. Schneider zieht zudem seine Vorlage der Zahlen zum abgelaufenen Quartal auf den 16. Oktober vor.
Schneider ist wie Rivale Siemens stark in der Automatisierung von Industrieanlagen vertreten und kauft seit geraumer Zeit insbesondere an der Schnittstelle zwischen Software und Hardware zu. Zuletzt vereinbarte Schneider den Kauf des bulgarischen SDax -Unternehmens Shelly Group für 1,2 Milliarden Euro. Shelly stellt vor allem vernetzte Geräte für die Heimautomatisierung her.
/men/mis
RUEIL-MALMAISON/BOSTON (awp international)
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