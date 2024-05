Schneider Electric-Aktie in Grün: Gespräche mit Bentley Systems über mögliche Teilfusion beendet

Dies sei in beiderseitigem Einvernehmen geschehen, teilte Schneider Electric am Mittwoch in Rueil-Malmaison mit.

Die Gespräche zwischen den beiden Unternehmen waren Teil der Schneider-Strategie, Kapazitäten in der Industrietechnik aufzubauen, laut früheren Medienberichten wollten die Franzosen die eigene Softwaresparte mit Bentley Systems zusammenlegen. Das Geschäft wäre eine der grössten Übernahmen eines US-Unternehmens durch ein französisches Unternehmen gewesen. Schneider werde sich weiterhin auf "konsequente Kapitalallokation" fokussieren, hiess es vom Konzern.

Die Schneider Electric-Aktie notiert am Mittwoch an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,41 Prozent höher bei 232,20 Euro.

/mne/men/stk

RUEIL-MALMAISON (awp international)