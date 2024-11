Schneider Electric-Aktie: CEO-Wechsel bei Schneider Electric

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt wird am Montag um die Nulllinie erwartet, während der deutsche Leitindex etwas höher starten dürfte. An den Börsen in China und Hongkong ist zu Wochenstart eine freundliche Tendenz zu sehen, in Japan wird feiertagsbedingt nicht gehandelt. Die US-Börsen setzten am Freitag zu einer Stabilisierung an.