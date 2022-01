Schlumberger übertrifft Erwartungen - Aktie schlussendlich leichter

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt gab vor dem Wochenende klar nach. Der deutsche Leitindex tendierte ebenfalls in Rot. An den US-Börsen ging es am Freitag teilweise ins Minus. Auch die asiatischen Aktienmärkte verzeichneten am letzten Handelstag der Woche überwiegend Abgaben.