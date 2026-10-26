Schlumberger gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Schlumberger hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.92 Prozent auf 9.45 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch