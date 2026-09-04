Schloss Wachenheim legte Quartalsergebnis vor

Schloss Wachenheim hat am 02.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.050 EUR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 101.5 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104.5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2.07 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 1.01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Schloss Wachenheim hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 448.90 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 447.37 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1.24 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 460.77 Millionen EUR, befunden.

Redaktion finanzen.ch