Schloss Bangalore legte Quartalsergebnis vor

Schloss Bangalore hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.83 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.35 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4.12 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Schloss Bangalore 3.11 Milliarden INR umgesetzt.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 2.20 INR je Aktie sowie einen Umsatz 3.86 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch