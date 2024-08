Schlatter: Systeme wieder in Betrieb nach Cyberattacke - Aktie gibt nach

Die internen IT-Spezialisten hätten in Zusammenarbeit mit externen Experten die Systeme wieder verfügbar und funktionsfähig gemacht, schreibt der Maschinenbauer am Dienstag in einer Mitteilung. Die Systeme seien seit Montag wieder in Betrieb.

Das IT-Netzwerk von Schlatter war am Freitag, 9. August durch eine Schadsoftware angegriffen worden.

Die Schlatter-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,87 Prozent tiefer bei 22,80 Franken.

Schlieren (awp)