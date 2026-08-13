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Schlatter Industries Aktie 227731 / CH0002277314

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13.08.2026 06:00:16

Schlatter erzielt im ersten Halbjahr 2026 ein positives Ergebnis

Schlatter Industries
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Schlatter Industries AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Schlatter erzielt im ersten Halbjahr 2026 ein positives Ergebnis

13.08.2026 / 06:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SCHLATTER INDUSTRIES AG - SIX SWISS EXCHANGE: STRN - ISIN: CH0002277314
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Schlieren, 13. August 2026. Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnete die Schlatter Gruppe einen Bestellungseingang von CHF 51.8 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 54.1 Mio.). Der Nettoerlös betrug CHF 49.1 Mio. (1. Halbjahr 2025:  CHF 52.0 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) für das erste Halbjahr 2026 beträgt CHF 1.7 Mio. (EBIT-Marge: 3.4%) und liegt damit deutlich über dem Wert der Vorjahresperiode (CHF 0.3 Mio., EBIT-Marge: 0.6 %). Das Konzernergebnis beträgt CHF 1.1 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF -0.8 Mio.).

Der operative Cashflow beträgt CHF 4.4 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 7.4 Mio.) und der Free Cashflow CHF 4.2 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 6.4 Mio.).

 

Segment Schweissen

Kennzahlen

Bestellungseingang: CHF 46.3 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 45.3 Mio.)

Nettoerlös: CHF 43.5 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 44.2 Mio.)

Auftragsbestand: CHF 45.8 Mio. (31.12.2025: CHF 42.9 Mio.)

Schlatter konnte die Bestellungen für Industriegitterlösungen auf hohem Niveau halten. Besonders erfreulich war die Nachfrage nach Branchenlösungen, zu denen beispielsweise Lagergitter, Kabelträger, Ladengitter oder Zaunanlagen gehören. Treiber dieser Entwicklung sind der Bau neuer Rechenzentren und der E-Commerce. Im Bereich Industriegitter erwarten wir auch weiterhin eine positive Entwicklung.

Die Nachfrage nach Anlagen zur Herstellung von Armierungsgittern erholte sich nicht. In den westeuropäischen Märkten herrscht weiterhin Zurückhaltung. Die Bestellaussichten für das zweite Halbjahr 2026 sind jedoch intakt. Wir gehen davon aus, dass die meisten Verkäufe in diesem Zeitraum in Märkten ausserhalb Europas getätigt werden.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte Schlatter den Verkauf von Maschinen zum Schweissen von Eisenbahnschienen steigern. Bei den mobilen Schienenschweisssystemen findet das Wachstum in den Emerging Markets statt, an dem Schlatter nur unzureichend partizipieren kann, da das Preisniveau deutlich tiefer ist. Wir erwarten im zweiten Halbjahr eine flache Entwicklung der Bestellungen.

Erfreulich ist auch die Entwicklung des After-Sales-Geschäfts: Schlatter konnte im Bereich Schienenschweissen und Labour Services wachsen.

 

Segment Weben

Kennzahlen

Bestellungseingang: CHF 5.5 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 8.8 Mio.)

Nettoerlös: CHF 5.7 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 7.8 Mio.)

Auftragsbestand: CHF 5.7 Mio. (31.12.2025: CHF 5.9 Mio.)

Bei Bestellungen von Webmaschinen für die Papierindustrie (PMC) herrschte weltweit Zurückhaltung. In den westlichen Märkten konsolidiert sich der Markt durch Zusammenschlüsse der Kunden weiter. Grössere Umbauten bestehender PMC-Maschinen und Zubehörmaschinen, wie beispielsweise Schärmaschinen, konnten hingegen verkauft werden. Die Verkäufe von Drahtwebmaschinen verliefen gut und es besteht weiteres Potenzial im zweiten Halbjahr.

 

Ausblick 2026

Die vorhandenen Kapazitäten im Segment Schweissen sind über das laufende Geschäftsjahr hinaus gut ausgelastet und wir erwarten weiterhin einen ansprechenden Bestellungseingang. Im zweiten Halbjahr gilt es, den guten Auftragsbestand zu nutzen, um die Effizienz zu erhöhen und die Margen zu steigern.

Das Segment Weben ist hingegen nicht ausreichend ausgelastet und der Bestellungseingang neuer PMC-Webmaschinen bleibt weiterhin zurückhaltend. Am Standort Münster, dem Kompetenzzentrum für das Segment Weben, wurden Massnahmen eingeleitet, um die Kosten zu senken und zu flexibilisieren.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Schlatter ein positives konsolidiertes Ergebnis.

 

Weitere Informationen

Schlatter Industries AG
Daniel Zappa
Chief Executive Officer
Mobile +41 79 479 85 28
daniel.zappa@schlattergroup.com

 

Agenda

13.08.2026

Publikation Halbjahresergebnis 2026

26.03.2027

Publikation detailliertes Jahresergebnis 2026 mittels Ad hoc-Mitteilung und Publikation des Geschäftsberichts auf der Website der Gesellschaft

12.05.2027

Ordentliche Generalversammlung

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Schlatter Gruppe (www.schlattergroup.com)

Die Schlatter Gruppe ist ein weltweit führender Anlagenbauer für Widerstandsschweisssysteme, Web- und Ausrüstungsmaschinen für Papiermaschinenbespannungen sowie Drahtgewebe und -gitter. Mit ihrem langjährigen Know-how in der Anlagentechnik, Innovationskraft und zuverlässigem Kundenservice garantiert die am Standard for Sparks der SIX Swiss Exchange kotierte Unternehmensgruppe für leistungsstarke und werthaltige Produktionsanlagen.
 

Diese Medieninformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: der Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien, die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft, die Finanzierungskosten, Verzögerungen bei der Integration von Akquisitionen, die Änderungen des Betriebsaufwands, die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeiter, nachteilige Änderungen anwendbaren Steuerrechts und sonstige in dieser Kommunikation genannte Faktoren. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Medienmitteilung kann auf folgendem Link als PDF heruntergeladen werden:
Schlatter Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Falls Sie keine Medieninformationen der Schlatter Industries AG mehr erhalten möchten, bitten wir Sie um eine Nachricht an: reto.stettler@schlattergroup.com


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schlatter Industries AG
Brandstrasse 24
8952 Schlieren
Schweiz
Telefon: +41 44 732 71 11
E-Mail: info@schlattergroup.com
Internet: www.schlattergroup.com
ISIN: CH0002277314
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2381956

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2381956  13.08.2026 CET/CEST

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