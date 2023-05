Schlatter ernennt Daniel Fransson zum neuen Leiter Technik

Schlieren (awp) - Der Maschinenbauer Schlatter bekommt einen neuen Leiter Technik. Daniel Fransson übernimmt den Posten per 1. Januar 2024 von Beat Huber. Dieser tritt nach 23 Jahren bei Schlatter und 12 Jahren auf dieser Position per Ende Januar in den vorzeitigen Ruhestand.

Fransson ist bereits seit 18 Jahren in verschiedenen Führungs- und Projektleitungspositionen für Schlatter tätig, heisst es am Mittwoch in einem Communiqué. Er wird auch Mitglied der Gruppenleitung.

dm/cf