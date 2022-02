Schlatter-Aktie zieht an: Bestellungseingang bei Schlatter zum Jahresstart "unverändert hoch"

"Der Bestellungseingang ist auch in den ersten Monaten unverändert hoch", sagte er in einem am Mittwoch publizierten Interview mit dem Finanzportal Moneycab.

Nach dem überdurchschnittlich hohen Bestellungseingang erwarte er aber im Verlauf des Jahres eine Nivellierung, sagte Schmidli. Schlatter steigerte im Geschäftsjahr 2021 den Umsatz markant und kehrte in die Gewinnzone zurück. Bei den Aufträgen vermeldete das Unternehmen Ende Januar für 2021 ein Plus von fast 63 Prozent. Seinerzeit stellte Schlatter auch ein EBIT im mittleren einstelligen Millionenbereich in Aussicht. Nähere Angaben zu den Gewinnzahlen machte Schmidli in dem Interview nicht.

Die Stahlpreise haben sich 2021 mehr als verdoppelt und dem Maschinen- und Anlagenlieferant vor allem im Bereich Armierungsgitter "ein gutes Wachstum" generiert, sagte Schmidli. Aktuell sehe er nun aber eine Seitwärtsbewegung oder einen moderaten Rückgang der Preise. Auf dem aktuellen Niveau stelle dies aber immer noch ein positives Umfeld dar.

Die Schlatter-Aktie steigt am Mittwoch im Schweizer Handel zeitweise um 1,67 Prozent auf 24,40 Franken.

