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Schlatter Industries Aktie 227731 / CH0002277314

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Personalwechsel 28.07.2026 09:16:00

Schlatter-Aktie sackt ab: Konzern ernennt neuen Chef ab August

Schlatter-Aktie sackt ab: Konzern ernennt neuen Chef ab August

Schlatter wechselt per 1. August 2026 den Chef an der Konzernspitze.

Schlatter Industries
17.60 CHF 1.73%
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Daniel Zappa übernimmt die Leitung von Werner Schmidli, der am 31. Juli als Konzernchef zurücktritt.

Damit setzt der Maschinenbauer laut einer Mitteilung vom Dienstag die langfristige Nachfolgeplanung in der operativen Führung um. Zappa war bisher Vertriebschef (Chief Sales Officer) und hatte in der Gruppe bereits verschiedene Führungsfunktionen inne.

Neuer Vertriebschef und Mitglied der Geschäftsleitung wird per 1. August Roger Widmer. Er ist derzeit Leiter Projekt- und Produktmanagement sowie stellvertretender Vertriebschef.

Laut Schlatter bleiben die bisherige Strategie und die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 unverändert.

Die Schlatter Industries-Aktie rutscht im SIX-Handel am Dienstag zeitweise um 6,42 Prozent auf 17,50 CHF ab.

awp-robot/ls

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