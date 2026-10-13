Schlatter-Aktie: CTO verstirbt bei Unfall

Der Chief Technology Officer (CTO) und Mitglied der Geschäftsleitung ist bei einem Unfall während seiner Ferien ums Leben gekommen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Über die Nachfolge will das Unternehmen zu gegebener Zeit informieren. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sprachen seinen Angehörigen ihr Beileid aus.

Fransson hatte die Leitung Technik Anfang 2024 übernommen und gehörte seither der Geschäftsleitung an. Für Schlatter war er bereits seit 2005 in verschiedenen Funktionen tätig. Fransson habe die technologische Entwicklung von Schlatter massgeblich geprägt, hiess es in der Mitteilung.

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