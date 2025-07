Schindler-Verwaltungsrat verkauft eigene Titel im Wert von fast 9 Mio Fr.

Ebikon (awp) - Ein Verwaltungsrat des Lift- und Rolltreppenherstellers Schindler hat eine hohe Anzahl an Namenaktien veräussert. Ein nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied verkaufte am 22. Juli rund 44'300 Aktien im Wert von knapp 8,9 Millionen Franken, wie aus einer Meldung an die Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation vom Mittwoch hervorgeht.

Dabei handelte es sich um eine "Transaktion innerhalb des Aktionärsbindungsvertrag", wie es weiter heisst. Der Verkaufspreis errechnet sich im Durchschnitt auf 200,40 Franken die Aktie. Schindler Namen schlossen den Börsenhandel am Mittwoch bei 292,50 Franken.

Die hohe Verkaufssumme relativiert sich allerdings, werden Transaktionen aus der Vergangenheit zum Vergleich herangezogen: Im Juli 2024 - also vor etwa genau einem Jahr - erwarb laut SIX-Meldung ein nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied rund 605'000 Namenaktien im Wert von gut 133 Millionen Franken.

Ähnliche Transaktionen bei Schindler standen in der Vergangenheit zumeist im Zusammenhang mit Umschichtungen von der vierten in die fünfte Generation der Eigentümerfamilien Schindler und Bonnard. Dass der Konzern als Familienunternehmen langfristig in Schweizer Hand bleibt, ist ein Ziel der Familien.

Gemäss Geschäftsbericht hielten die Familien Schindler und Bonnard sowie diesen Familien nahestehende Personen Ende 2024 über Aktionärbindungsverträge gemeinsam rund 46,6 Millionen Schindler-Namenaktien, was knapp 70 Prozent der Stimmrechte des Aktienkapitals entspricht.

ys/