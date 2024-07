Schindler-Verwaltungsrat kauft Namenaktien für 133 Mio Fr.

Wie aus einer am Freitag publizierten Offenlegungsmeldung an die Börse SIX hervorgeht, erwarb dieses 605'140 Namenaktien im Gesamtwert von 133,1 Millionen Franken.

Der Deal wurde ausserbörslich durchgefürht, geht aus der Meldung weiter hervor. Ähnliche Transaktionen gab es bei Schindler auch schon in der Vergangenheit, zuletzt Mitte 2023. Diese standen zumeist im Zusammenhang mit Umschichtungen von der vierten in die fünfte Generation der Eigentümerfamilien Schindler und Bonnard.

Der Schindler Konzern soll als Familienunternehmen langfristig in Schweizer Hand bleiben, ist ein Ziel der Familien. Gemäss aktuellem Geschäftsbericht hielten sie per Ende 2023 zusammen einen Anteil von 68,6 Prozent der Stimmrechte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals.

Zürich (awp)