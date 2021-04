Schindler verschiebt Publikation der Q1-Zahlen - Schindler-Aktie leichter

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag von Verunsicherung geprägt, auch in Deutschland halten sich Anleger zurück. Die US-Börsen geben am Dienstag nach. Am zweiten Handelstag der Woche zeigten sich die Börsen in Fernost mit unterschiedlichen Vorzeichen - in Tokio fielen die Verluste am stärksten aus.