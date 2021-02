Schindler mit Umsatzrückgang und tieferem Gewinn in 2020 - Aktie in Rot

Das Optimierungsprogramm hat das Ergebnis zusätzlich belastet. Im vierten Quartal hat sich das Minus indes abgeschwächt und der Ausblick fällt vorsichtig optimistisch aus.

Der Auftragseingang lag verglichen zum Vorjahr 9,1 Prozent tiefer auf 11,02 Milliarden Franken und der Umsatz war mit 10,64 Milliarden um 5,6 Prozent schwächer, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Auch der starke Schweizer Franken belastete die Zahlen. In Lokalwährungen wurde ein Umsatzwachstum von 0,4 Prozent erreicht.

Im Schlussquartal zeigte sich wie in vielen anderen Branchen ein besseres Bild. So betrug das Minus beim Auftragseingang hier nur noch 5,2 Prozent und war in Lokalwährung positiv. Der Auftragsbestand lag per Ende Jahr in Franken gerechnet rund 3,9 Prozent unter dem Vorjahr, in Lokalwährung jedoch 2,4 Prozent höher.

Erholung frühestens 2022

Mit Ausnahme von China sind derzeit alle Märkte rund um den Globus von der COVID-19-Pandemie negativ betroffen, schrieb der Konzern weiter. In der Baubranche - und damit im Markt für Neuinstallationen und Modernisierungen - habe es einen abrupten Einbruch gegeben. Die Branche dürfte sich nach Ansicht von Schindler frühestens im Jahr 2022 wieder auf das Niveau von 2019 erholen.

In den Regionen Amerika und Asien-Pazifik ohne China sank der Auftragseingang. Das grösste Wachstum verzeichnete China, gefolgt von der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika). Beim Umsatz war Amerika negativ, Europa konnte eine stabile Entwicklung verbuchen. Asien-Pazifik konnte dank der starken Performance in China Wachstum verzeichnen, erklärte Schindler.

Restrukturierungskosten belasten Ergebnis

Beim Betriebsergebnis (EBIT) musste der Innerschweizer Konzern einen Rückgang um 11 Prozent auf 1,03 Milliarden Franken hinnehmen, was einer tieferen EBIT-Marge von 9,7 (VJ 11,2) Prozent entspricht. Darin sind Restrukturierungskosten von 135 Millionen enthalten.

Die sind 100 Millionen Franken mehr, als im Vorjahr verbucht wurden. Als Gründe für den höheren Wert wurden die Schliessung eines Werks in Spanien und das globale Kostenoptimierungsprogramm genannt. Der Konzern will wie bekannt weltweit rund 2'000 Arbeitsplätze abbauen, davon etwa 200 in der Schweiz.

Der Reingewinn schwächte sich um deutliche 17 Prozent auf 774 Millionen ab. Der Generalversammlung wird dennoch eine unveränderte ordentliche Dividende von 4 Franken je Namenaktie und Partizipationsschein vorgeschlagen. Mit den Zahlen wurden die Analystenerwartungen erfüllt.

Wachstum von bis zu 5 Prozent erwartet

Für das laufende Jahr 2021 peilt das Schindler-Management ein Umsatzwachstum zwischen 0 und 5 Prozent in Lokalwährungen an. Eine Guidance zum Gewinn soll wie üblich mit den Halbjahreszahlen folgen.

Durch die Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen werden weiterhin Auswirkungen auf die Märkte und ein volatiles wirtschaftliches Umfeld erwartet. Als weitere Faktoren werden die politischen Spannungen, die höhere Staatsverschuldung, der rückläufige globale Handel in das historisch tiefe Zinsumfeld genannt.

Schindler: VR Luc Bonnard erhält Ausnahme von der Alterslimite

Bei Schindler wird es zu einem Wechsel im Verwaltungsrat kommen. Für Rudolf Fischer, der sich im März an der Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl stellt, sollen Adam Keswick und Günter Schäuble Einsitz in dem Gremium nehmen. Alle übrigen Mitglieder stehen für eine weitere Amtszeit zur Verfügung.

Dies gelte auch für Luc Bonnard, teilte Schindler am Mittwoch mit. Für das Mitglied der Besitzerfamilie mit Jahrgang 1946 habe der Verwaltungsrat entschieden - in Übereinstimmung mit der Ausnahmebestimmung im Geschäftsleitungsreglement - das Alterslimit hinauszuschieben.

Etwas tiefere Managerlöhne

Höchstbezahlter Verwaltungsrat war in 2020 Präsident Silvio Napoli mit total 3,90 Millionen Franken. Das waren etwas weniger als die 3,99 Millionen im Jahr zuvor. Der gesamte Schinder-VR hat im letzten Jahr 10,81 Millionen Franken bezogen.

VR-Präsident Napoli verdiente damit fast so viel wie sein Konzernchef Thomas Oetterli, der total 4,08 Millionen Franken erhalten hat. Oetterli musste nach 4,16 Millionen im Vorjahr ebenfalls eine kleine Einbusse hinnehmen.

Der gesamten Schindler-Geschäftsleitung wurde im vergangenen Jahr eine Gesamtentschädigung von 21,53 Millionen Franken zugesprochen nach 21,23 Millionen in 2019.

Schindler-Valoren nach Zahlen und vorsichtigem Ausblick tiefer

Die Valoren von Schindler geben nach der Veröffentlichung der Jahreszahlen deutlich ab. Das Schlussquartal des Aufzug- und Rolltreppenherstellers wird von den Analysten zwar als solide gewertet. Die Erholung in der Branche, der steigende Wettbewerbsdruck und die weiter erwarteten Belastungen durch die Währungsentwicklung lassen aber kaum positive Impulse erwarten, erklärten Händler.

Die Schindler-Partizipationsscheine notieren um 09.15 Uhr 2,1 Prozent tiefer auf 247 Franken. Der Gesamtmarkt (SMI) verliert aktuell 0,7 Prozent.

Die positive Umsatzentwicklung in Lokalwährungen im Schlussquartal kommt bei den Experten gut an. Mit einem Wachstum von 3,3 Prozent habe Schindler mehr oder weniger an das Umsatzplus von 4 Prozent im dritten Quartal angeknüpft und die Erwartungen klar übertroffen. Ebenfalls begrüsst wird die unveränderte Dividende von 4 Franken.

Vom Auftragseingang hatten sich die Analysten hingegen etwas mehr erhofft. Einige zeigen sich etwas enttäuscht und verweisen auf die Book-to-Bill-Ratio von unter eins. Es könne länger als erwartet dauern, bis die Märkte wieder den Stand von 2019 erreichen.

Während der Betriebsgewinn EBIT etwas unter den Erwartungen ausfiel, lag der Reingewinn am oberen Ende der Schätzungen. Der Ausblick sei mit einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen zwischen 0 und 5 Prozent wenig inspirierend. In Franken könnte dies auch erneut ein Minus bedeuten. Von der Währungsseite rechnet das Unternehmen mit anhaltendem Gegenwind.

Nachdem sich die Schindler-Titel in den vergangenen Wochen zuletzt gut entwickelt hatten, wird am Markt von Gewinnmitnahmen gesprochen. Angesichts der soliden Entwicklung wird aber kein nachhaltiger Druck erwartet.

