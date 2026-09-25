Schindler Aktie 2463821 / CH0024638212
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25.09.2026 06:30:13
Schindler Holding AG: Veränderungen in der Konzernleitung
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Schindler Holding AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Per 1. Januar 2027 wird Dr. André Becker die Position des Chief Human Resources bei Schindler übernehmen und in die Konzernleitung eintreten.
André Becker verfügt über umfassende internationale Führungserfahrung in den Bereichen Human Resources, Unternehmensführung und Transformation. In seiner letzten Konzern-
Die Konzernleitung wird sich per 1. Januar 2027 wie folgt zusammensetzen: Paolo Compagna (CEO), Carla De Geyseleer (CFO und stellvertretende CEO), Matteo Attrovio (CIO), André Becker (CHR), Danilo Calabrò (Europe South), Donato Carparelli (CTO), Nitin Chalke (Asia Pacific), Patrick Hess (Europe North), Vikén Martarian (Americas and Escalators) sowie Meinolf Pohle (China).
Über Schindler
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Schindler Management AG
Tel. +41 41 445 32 32
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schindler Holding AG
|Zugerstrasse 13
|6060 Ebikon
|Schweiz
|Telefon:
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|E-Mail:
|corporate.communications@schindler.com
|Internet:
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|ISIN:
|CH0024638212, CH0024638196
|Valorennummer:
|002463821
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2405248
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|
2405248 25.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
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