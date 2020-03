Schindler führt Generalversammlung 2020 unter strikten Auflagen durch

Ebikon (awp) - Der Lift und Fahrtreppenhersteller Schindler hat für die Generalversammlung am 19. März strikte Auflagen verhängt. dies sei nötig, um den Vorgaben des Bundesrats bezogen auf die COVID-19-Pandemie zu entsprechen, heisst es in einer Mitteilung am Montagabend.

Aktionärinnen und Aktionäre werden an der GV nicht vor Ort teilnehmen können. Sie werden aufgefordert, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu instruieren. Die Abstimmungsfrist wird bis zum 18. März 2020 verlängert.

