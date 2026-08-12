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Schindler Aktie 2463821 / CH0024638212

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12.08.2026 06:30:13

Schindler erhält Auftrag für das General-Motors-Gebäude in New York

Schindler
253.00 CHF -1.16%
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Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Schindler erhält Auftrag für das General-Motors-Gebäude in New York

12.08.2026 / 06:30 CET/CEST

Schindler hat den Zuschlag für die Modernisierung von 31 Aufzügen im legendären General-Motors-Gebäude an der 767 Fifth Avenue in Manhattan erhalten. Die Integration von Schindler PORT ist vorgesehen, um die Nutzung der Aufzüge zu optimieren und die Sicherheit zu erhöhen.

Das General-Motors-Gebäude, das sich im Besitz von BXP befindet, ist ein ikonischer
50-stöckiger Wolkenkratzer in Midtown Manhattan, New York City. Das 1968 fertiggestellte Gebäude erstreckt sich über einen ganzen Häuserblock an der 767 Fifth Avenue, an der südöstlichen Ecke des Central Parks. Die Modernisierung der Aufzüge ist ein zentrales Element bei der Aufwertung des Gebäudes und dementsprechend der Wohn- und Lebensqualität darin.

Schindler wird 31 Aufzüge modernisieren. Das Projekt umfasst eine Generalüberholung der Aufzugsanlagen, einschliesslich der ursprünglichen Maschinen und mechanischen Kernkomponenten, sowie die Installation neuer Steuerungen und Elektronik.

«Die Partnerschaft mit BXP bei diesem Projekt ermöglicht es uns, die vertikalen Mobilitäts-
systeme an einer der bekanntesten Adressen New Yorks erheblich zu verbessern. Dadurch optimieren wir Komfort, Sicherheit und Effizienz für alle Mieter und Besucher», so Vikén Martarian, verantwortlich für die Region Amerika und den Bereich Fahrtreppen in der Schindler-Konzernleitung. «Wir sind stolz darauf, die Weiterentwicklung dieses Wahr-
zeichens mitzugestalten und dazu beizutragen, dass es auch weiterhin eine erstklassige Geschäftsadresse in Manhattan bleibt.»

Schindler PORT, das moderne Zielrufsteuerungssystem von Schindler, gewährleistet minimale Wartezeiten und optimalen Fahrgastkomfort und erhöht dank Zugangsbe-
schränkungen zu einzelnen Stockwerken gleichzeitig die Gebäudesicherheit.

 

Über Schindler
Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 67 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird.

Mehr Informationen
Katherine Lee | Head of External Communications
Phone +41 41 445 36 11 | Mobile +41 79 712 94 99
katherine.lee@schindler.com

Schindler Management AG
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Schweiz 


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schindler Holding AG
Zugerstrasse 13
6060 Ebikon
Schweiz
Telefon: +41414453060
E-Mail: corporate.communications@schindler.com
Internet: www.schindler.com
ISIN: CH0024638212, CH0024638196
Valorennummer: 002463821
Börsen: SIX Swiss Exchange
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2381042  12.08.2026 CET/CEST

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