Schindler Aktie 2463821 / CH0024638212
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 06:30:13
Schindler erhält Auftrag für das General-Motors-Gebäude in New York
|
Schindler Holding AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Schindler hat den Zuschlag für die Modernisierung von 31 Aufzügen im legendären General-Motors-Gebäude an der 767 Fifth Avenue in Manhattan erhalten. Die Integration von Schindler PORT ist vorgesehen, um die Nutzung der Aufzüge zu optimieren und die Sicherheit zu erhöhen.
Das General-Motors-Gebäude, das sich im Besitz von BXP befindet, ist ein ikonischer
Schindler wird 31 Aufzüge modernisieren. Das Projekt umfasst eine Generalüberholung der Aufzugsanlagen, einschliesslich der ursprünglichen Maschinen und mechanischen Kernkomponenten, sowie die Installation neuer Steuerungen und Elektronik.
«Die Partnerschaft mit BXP bei diesem Projekt ermöglicht es uns, die vertikalen Mobilitäts-
Schindler PORT, das moderne Zielrufsteuerungssystem von Schindler, gewährleistet minimale Wartezeiten und optimalen Fahrgastkomfort und erhöht dank Zugangsbe-
Über Schindler
Mehr Informationen
Schindler Management AG
Tel. +41 41 445 32 32
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schindler Holding AG
|Zugerstrasse 13
|6060 Ebikon
|Schweiz
|Telefon:
|+41414453060
|E-Mail:
|corporate.communications@schindler.com
|Internet:
|www.schindler.com
|ISIN:
|CH0024638212, CH0024638196
|Valorennummer:
|002463821
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2381042
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2381042 12.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schindler AG NA
|
06:30
|Schindler erhält Auftrag für das General-Motors-Gebäude in New York (EQS Group)
|
06:30
|Schindler awarded modernization project of the General Motors Building in New York (EQS Group)
|
07.08.26
|SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schindler von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
31.07.26
|SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.07.26
|SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Börse Zürich: SPI zum Handelsende stärker (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Schindler strebt im Gesamtjahr weiterhin Wachstum an - Aktie unter Druck (AWP)
|
21.07.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt (finanzen.ch)