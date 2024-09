Schindler-Aktie zieht an: Joint-Venture verkauft Jardine Schindler Lifts in Taiwan

Die Gruppe ist ein Joint Venture von Schindler mit Jardine Matheson, das den südostasiatischen Markt bedient.

Nun habe Jardine Schindler nach einer strategischen Überprüfung beschlossen, das Geschäft in Taiwan an Otis Elevator Company (Taiwan) zu verkaufen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Der US-Aufzugbauer Otis verfüge über eine grössere Präsenz in Taiwan als Jardine Schindler.

Finanzielle Angaben werden keine gemacht.

Die Schindler-Aktie steigt im Schweizer Handel zeitweise um 0,38 Prozent auf 240,50 Franken.

dm/ys

Zürich (awp)