Schindler-Aktie verliert: Weniger Umsatz, aber verbesserte Profitabilität

Die Jahresziele werden bestätigt.

Der Umsatz sank zwischen April und Juni um 0,7 Prozent auf 2,74 Milliarden Franken, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. In Lokalwährungen ergab sich hingegen ein leichtes Plus von 1,1 Prozent.

Der Auftragseingang legte derweil leicht zu. Dieser stieg um 1,0 Prozent auf 2,97 Milliarden Franken, wobei währungsbereinigt ein Plus von 2,9 Prozent resultierte.

Profitabilität verbessert

Der bereinigte Betriebsgewinn (EBIT) stieg im zweiten Quartal um 1,9 Prozent auf 379 Millionen Franken. Die entsprechende Marge belief sich auf 13,9 Prozent nach 13,5 Prozent in der Vorjahresperiode. Der Reingewinn wuchs um 2,2 Prozent auf 280 Millionen Franken. Grund für die Verbesserungen waren operative Effizienzsteigerungen, Veränderungen im Produktmix und Preiserhöhungen, wie es heisst.

Insgesamt sank der Umsatz im ersten Halbjahr um 2,9 Prozent auf 5,33 Milliarden Franken. Der Auftragseingang fiel um 1,6 Prozent auf 5,79 Milliarden. Gleichzeitig kletterte der bereinigte EBIT um 2,4 Prozent auf 722 Millionen und unter dem Strich verblieb ein um 2,1 Prozent höherer Reingewinn von 542 Millionen Franken.

Mit den vorgelegten Zahlen hat Schindler die Erwartungen der von AWP befragten Analysten beim Auftragseingang und EBIT leicht übertroffen, beim Umsatz hingegen leicht verfehlt.

Ziele bestätigt

Die für das Gesamtjahr 2026 gesetzten Ziele bestätigte das Management, "sofern keine unerwarteten Ereignisse eintreten". Demnach peilt das Unternehmen weiterhin ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich in Lokalwährungen und eine EBIT-Marge von rund 13 Prozent an.

Schindler-Aktien brechen nach Zahlen ein

p> Bei den Schindler-Papieren geht es am Dienstag im frühen Handel rasant abwärts. Der Innerschweizer Lift- und Rolltreppenhersteller konnte im ersten Halbjahr nur ein verhaltenes Umsatzwachstum aufweisen. Allerdings loben die Analysten die Margensteigerung.

An der SIX geht es zeitweise 6,73 Prozent auf 242,50 Franken nach unten für die Schindler-Aktie.

Die Analysten bezeichnen die Ergebnisse grundsätzlich als solide, wenn auch ohne grosse Überraschungen. Das Auftragswachstum sei insgesamt "unspektakulär" ausgefallen, so die Experten von RBC. Das China-Geschäft mit den Neuanlagen erwies sich weiterhin als Bremse.

Mehrere Experten erwarten nun leichte Abwärtsrevisionen bei der Umsatzschätzung. Bernstein bezeichnet das Wachstum als etwa "enttäuschend". Der qualitative und quantitative Ausblick von Schindler blieb jedoch unverändert.

Auch Vontobel bezeichnet das Umsatzwachstum als "bescheiden" und etwas geringer als prognostiziert. Allerdings weise Schindler "gute operative Fortschritte" und eine "hohe Widerstandsfähigkeit" aus. Positiv bewertet wird zudem die zunehmende Verlagerung hin zum profitableren Service- und Modernisierungsgeschäft und weg vom reiferen und stärker umkämpften Neubaugeschäft.

Anlässlich der Halbjahreszahlenkonferenz stehen laut den Analysten nun detailliertere Informationen zu den Geschäftsbereichen, zum Umsatz- und Gewinnwachstum sowie zu aktuellen Trends in China im Fokus. Darüber hinaus dürften Aussagen des Managements zur möglichen Mega-Fusion zwischen Kone und TK Elevator interessieren. Dazu hat sich das Unternehmen bisher noch nicht im Detail geäussert.

ls/to

Ebikon (awp)