Schindler-Aktie verliert: Schindler mit mehr Umsatz und tieferem Gewinn

Höhere Kosten und Investitionen belasteten den Betriebsgewinn und der Reingewinn war nach einer Steuerrückzahlung im Vorjahr deutlich tiefer. Im Gesamtjahr wird weiter Wachstum erwartet, beim Gewinn jedoch ein leichter Rückgang.

Der Auftragseingang verbesserter sich in der Berichtsperiode im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent auf 6,09 Milliarden Franken, wie Schindler am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz wuchs um 3,3 Prozent auf 5,43 Milliarden. In Lokalwährungen betrug das Wachstum 5,8 bzw. 5,4 Prozent. Alle Geschäftsfelder und Regionen erzielten Wachstum, wie das Unternehmen betonte.

Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT kam bei 596 Millionen Franken zu liegen und damit 2,8 Prozent unter dem Wert des Vorjahres. Die EBIT-Marge betrug 11,0 nach zuvor 11,7 Prozent.

Die Preisanpassungen, Skaleneffekte und Effizienzsteigerungen hätten die negativen Währungseinflüsse, steigende Lohn- und Materialkosten sowie geplante höhere Ausgaben für strategische Projekte wie erwartet nicht vollständig kompensieren können, schrieb das Unternehmen weiter. Schindler verbuchte Restrukturierungskosten in Höhe von 7 Millionen (VJ 5 Mio) und Ausgaben für das strategische Projekt "BuildingMinds" in der Höhe von 5 Millionen.

Der Konzerngewinn lag mit 436 Millionen Franken rund 16 Prozent unter dem Vorjahreswert. Bereinigt um die im zweiten Quartal des Vorjahres verbuchte Steuerrückzahlung in Höhe von 55 Millionen belief sich das Minus auf 5,4 Prozent. Mit den vorgelegten Zahlen hat Schindler die Erwartungen der Analysten knapp erreicht.

Hohe Anzahl an Grossprojekten

Das Unternehmen zeigt sich mit dem Geschäftsgang angesichts des Marktumfeldes zufrieden. In einem insgesamt hart umkämpften Markt habe man die Wachstumsdynamik beibehalten können.

Die Anzahl an Grossprojekten sei "bemerkenswert" gewesen, insbesondere in Nordamerika und in China im Bereich des öffentlichen Verkehrs, hiess es weiter. Die Region Asien-Pazifik habe das grösste Wachstum erzielte, gefolgt von den Regionen Amerika und EMEA. Im chinesischen Neuanlagenmarkt sei Schindler wertmässig deutlich gewachsen und habe im Vergleich zum Vorjahr die abgesetzten Stückzahlen "substanziell" erhöht.

Die strategischen Projekte würden planmässig voranschreiten. Dazu zählen die Modularisierung des Produktportfolios, die Entwicklung von digitalen Kundenlösungen auf der Basis des Programms "Schindler Ahead" sowie die Digitalisierung der Geschäftsprozesse. Das im März gegründete Berliner Start-Up "BuildingMinds", eine Serviceplattform für die Immobilienbewirtschaftung, habe sein Kernteam gefunden und konzentriere sich auf die Entwicklung erster Kundenlösungen.

Leichte Marktabschwächung erwartet

Die Märkte könnten sich im Verlauf des Jahres leicht abschwächen, heisst es im Ausblick. Schindler erwartet jedoch, dass der Konzern weiteres Wachstum erzielen wird und bestätigt seine Umsatzguidance für 2019 mit einem Plus von 4 bis 6 Prozent in Lokalwährungen. Zudem gibt es neu ein Ziel für den Konzerngewinn, der zwischen 900 Millionen und 940 Millionen Franken erwartet wird. Im Vorjahr hatte dieser Wert 1,01 Milliarden erreicht.

Schindler-Papiere nach Halbjahreszahlen mit Abgaben

Die Valoren von Schindler notieren am Mittwoch nach einem leicht unter den Erwartungen liegendem Halbjahresergebnis und Gewinnausblick tiefer. Damit werden die im Vorfeld der Publikation erreichten Kurs-Avancen fast wieder nivelliert. Die Marge wurde von Kosten und Investitionen belastet, und auch im Gesamtjahr dürfte der Gewinn unter dem Vorjahr ausfallen.

Um 13.00 Uhr verlieren die Partizipationsscheine von Schindler 4,40 Prozent auf 217,40 Franken. Der Gesamtmarkt (SMI) notiert derzeit 0,63 Prozent tiefer. Am Montag und Dienstag hatten Schindler gegen den Markttrend deutlich zugelegt und hatten im Vergleich zum Freitagsschluss rund 5,5 Prozent hinzugewonnen.

Wie es in Analystenkreisen heisst, blieb das Wachstum im zweiten Quartal in Lokalwährungen betrachtet sowohl beim Auftragseingang als auch beim Umsatz etwas hinter den Konsensschätzungen zurück. Folglich fielen die beiden Kennzahlen grundsätzlich etwas unter den Erwartungen aus.

Auch vom EBIT sowie vom Reingewinn hatten sich die Analysten mehr erhofft. Auf Stufe Reingewinn verfehlt Schindler selbst die vorsichtigsten Schätzungen. Schon anlässlich des Quartalsergebnisses von Ende April wusste das Unternehmen bei der Margenentwicklung nicht so recht zu überzeugen.

Das erklärt auch, weshalb die diesjährigen Gewinnvorgaben für das Gesamtjahr eher vorsichtig ausfallen. Wie üblich nannte Schindler auch in diesem Jahr erst mit der Halbjahresberichterstattung eine Gewinn-Guidance. Das erwartete Umsatzwachstum in Lokalwährungen zwischen 4 und 6 Prozent wurde bestätigt.

Laut UBS-Analyst Fabian Häcki steht ein gutes Umsatzmomentum tieferen Margen gegenüber. Auf Basis seiner Berechnungen fällt die bereinigte EBIT-Marge um rund 30 Basispunkte tiefer aus als erwartet. Er macht höhere Rohmaterialkosten und steigende Lohnkosten für den Margendruck verantwortlich. Das starke Wachstum, insbesondere im Schlüsselmarkt China, sei hingegen positiv.

Gemäss seiner Berufskollegin Daniela Costa bei Goldman Sachs verfehlt die Geschäftsentwicklung die Erwartungen auf das zweite Quartal bezogen auf allen Ebenen, wenn auch nur knapp. Dank den bereits nach den Erstquartalszahlen nach unten revidierten Konsensschätzungen sieht sie bei letzteren jedoch keinen grösseren Anpassungsbedarf mehr. Im Vergleich mit dem Rivalen Kone habe Schindler insgesamt etwas schlechter abgeschnitten, so Costa weiter.

Wie der für Baader-Helvea tätige Analyst Christian Obst ergänzt, bewegen sich auch die diesjährigen Zielvorgaben eher am unteren Ende der Erwartungen. Er führt den Margenrückgang neben höheren Rohmaterial- und Lohnkosten zudem auf Sekundäreffekte der US-Strafzölle gegen China zurück. Bei Vontobel wird das zweite Quartal ebenfalls leicht unter den Erwartungen gesehen. Die Margen seien unter Druck. Schindler verweise jedoch darauf, dass hier eine Verbesserung im Orderbuch durch den Produktmix erkennbar sei.

Der Analyst der ZKB senkt die Bewertung für Schindler auf "Marktgewichten" von zuvor "Übergewichten". Als Grund wird jedoch die Kursentwicklung genannt. Die Titel hätten ihren fairen Wert erreicht. Das Unternehmen habe weiterhin ein dynamisches Wachstum erreicht. Das sei angesichts des anspruchsvollen Umfelds eine gute Leistung. Der Ausblick für Konzerngewinn liege etwas unter dem Konsens und er sieht für seine Jahresgewinnschätzung leichten Revisionsbedarf nach unten.

Ebikon (awp)