Schindler-Aktie unter Druck: Goldman Sachs stuft Schindler zurück

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Markt sind am Montag wenige Veränderungen auszumachen. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenfalls kaum. Die wichtigsten asiatischen Börsen können sich am Montag nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen. Anleger an der Wall Street verloren am Freitag schliesslich den Mut.