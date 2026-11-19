Dies sagte Konzernchef Paolo Compagna am Donnerstag am Kapitalmarkttag am Hauptsitz in Ebikon.

Für den Gesamtmarkt werde in den fünf Jahren von 2026 bis 2030 ein jährliches Wachstum von 4 bis 5 Prozent in Lokalwährungen erwartet. Das stärkste Wachstum dürfte dabei die Modernisierung von bestehenden Anlagen beisteuern, für die eine Steigerung von 5 bis 8 Prozent vorausgesagt wird.

Das weltweite Servicegeschäft sollte um 4 bis 6 Prozent zulegen. Für die Neuinstallationen wird ein jährliches Wachstum von 1 bis 4 Prozent erwartet.

Die Phase der operativen Erholung von Schindler sei nach vier Jahren nun vorbei, sagte Compagna weiter. Nun starte man in die nächste Phase, in der man das Wachstum und die Profitabilität beschleunigen wolle.

Schindler will führende Margen erreichen

Schindler sei auf Kurs zu einer EBIT-Marge von 13,5 Prozent im Gesamtjahr, sagte Finanzchefin Carla De Geyseleer. Damit würde das Ziel für 2026 erreicht, das Schindler vor einem Monat anlässlich der Neun-Monatszahlen nach oben geschraubt hatte.

Das mittelfristige Ziel von 13 Prozent EBIT-Marge habe man damit erreicht. Künftig wolle Schindler zu industrieführenden Margen zurückkehren, sagte die Finanzchefin. Das sei keine absolute Zahl, sondern eine relative Grössenordnung. Denn die Industrie sei in starkem Wandel, beispielsweise durch die künstliche Intelligenz (KI) oder durch die Inflation.

Heute lägen die führenden Margen bei 15 bis 16 Prozent. "Ob die nachhaltig sind, weiss ich nicht. Ich habe keine Kristallkugel. Ich habe persönlich meine Zweifel", sagte die Finanzchefin. Die industrieführenden Margen seien eine dynamische Entwicklung und keine einzelne Zahl. Es gehe darum, von Quartal zu Quartal besser zu werden.

"Die Preisgestaltung und die Effizienzgewinne müssen höher sein als die Inflation. Das geriet in der Vergangenheit aus dem Blick", sagte De Geyseleer. Man habe steigende Kosten in Logistik, Energie und bei Metallpreisen sowie bei Elektronik, Löhnen und Zöllen. "Wir nehmen an, dass die US-Zölle auch nach den Zwischenwahlen in Amerika in Kraft bleiben werden. Wir werden deswegen aber nicht weinen."

Wachstum ist erste Priorität

In den nächsten Jahren stehe profitables Wachstum ganz oben auf der Agenda, sagte die Finanzchefin. "Ich sage nicht nein zu Aktienrückkäufen, aber Wachstum ist die erste Priorität."

Wachstum beinhalte auch wieder Akquisitionen, auf die Schindler in den letzten vier Jahren verzichtet habe, sagte Compagna: "Die Pipeline wächst."

Ergänzungsakquisitonen könnten eine beträchtliche Grösse erreichen, sagte Finanzchefin De Geyseleer.

jb/cg

Ebikon LU (awp)