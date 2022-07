Schindler-Aktie schwächer: Umsatzwachstum im ersten Halbjahr erwartet

Insgesamt haben 13 Analysten zum AWP-Konsens beigetragen.

H1 2022E (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2021A Auftragseingang 6258 6043 Umsatz 5470 5475 EBIT 417 607 EBIT adj. 483 638 Reingewinn 295 455 Q2 2022E Q2 2021A Umsatzwachstum in LW* (in %) -0,2 14,3 * in Lokalwährungen

Die Aussichten der Analysten für das erste Halbjahr von Schindler sind gemischt. Die Experten rechnen gegenüber dem Vorjahr mit einem leichten Umsatzrückgang. Der Auftragseingang dürfte aber auf hohem Niveau bleiben. Als grosse Unsicherheiten werden die hohen Materialpreise und die strenge Covid-Politik in China gesehen.

Insgesamt bleibe Schindler aber dank eines starken Servicegeschäfts längerfristig attraktiv. Die Übergangsphase dauere aber etwas länger als erwartet.

ZIELE: Für das zweite Quartal rechnet Schindler mit einem Umsatzwachstum und einer Profitabilität vergleichbar mit dem ersten Jahresviertel. Im ersten Quartal lag das Umsatzwachstum bei rund 1 Prozent und die EBIT-Marge betrug 8,0 Prozent.

Für das Gesamtjahr erwartet das Schindler-Management ein Umsatzwachstum zwischen 1 und 6 Prozent in Lokalwährungen. Eine Guidance zum Gewinn soll wie üblich mit den Halbjahreszahlen folgen.

Um die hohen Materialkosten auszugleichen, hat Schindler bereits mehrfach die Preise erhöht. Die Steigerungen bräuchten aber Zeit, um zu wirken. Die steigenden Kosten können also (noch) nicht durch Preiserhöhungen kompensiert werden.

Auch die strenge Covid-Politik in China, wo das Unternehmen rund 18 Prozent der Einnahmen erwirtschaftet, hat Schindler bereits im ersten Quartal zu schaffen gemacht. Im zweiten Quartal, insbesondere im April und Mai, hätten die Herausforderungen im "Reich der Mitte" eher noch zugenommen.

Dies bestätigte der Schindler-Konkurrent Kone: Der finnische Liftbauer hatte wegen der Situation in China Mitte Juli eine Gewinnwarnung abgegeben und seine Prognose für das Gesamtjahr nach unten korrigiert. Der Nettoumsatz in China sei um fast 40 Prozent eingebrochen.

Schindler hat im Juli zwei neue Aufträge erhalten. Der Lift- und Rolltreppenbauer liefert die Aufzüge für die auf dem Papieri-Areal entstehenden Gebäude in Cham. Und in Singapur sei eines der höchsten Gebäude des Stadtstaates mit 25 Schindler-Aufzügen und einer Technologie zur Optimierung der Besucherströme ausgerüstet worden.

Im letzten Jahr hat sich der Aktienkurs von Schindler kaum verändert. Seit Anfang Jahr verloren die Papiere aber rund einen Viertel ihres Werts - und sanken damit leicht mehr als der am SLI gemessene Gesamtmarkt.

A Donnerstag zeigt sich die Schindler-Aktie an der SIX zeitweise mit Verlusten von 0,44 Prozent auf 180,20 Franken.

jl/jg/kae

Ebikon (awp)