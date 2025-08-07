|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 07:08:00
Schindler-Aktie: Schindler erhält Auftrag für Metro Bogotá
Schindler wird alle Lifte und Rolltreppen für die erste Linie des neuen Hochbahnsystems in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá liefern.
Schindler liefert demnach speziell für den öffentlichen Verkehr entwickelte Aufzüge und Fahrtreppen, darunter barrierefreie Anlagen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Alle Geräte werden über ein technisches Zentrum in der fast 250 Kilometer entfernten Stadt Medellín rund um die Uhr fernüberwacht. Angaben zum Auftragsvolumen machte Schindler nicht.
Die Metro-Linie mit einer Länge von 23,9 Kilometern umfasst 16 Stationen und soll dereinst täglich über eine Million Passagiere befördern. Das vollautomatische System wird an zehn Stationen in das bestehende Busnetz integriert, um die städtische Mobilität zu verbessern. Der Bau der Metro begann bereits 2020.
Ebikon (awp)
