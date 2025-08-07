Schindler-Aktie: Schindler erhält Auftrag für Metro Bogotá

Das Ebikoner Unternehmen fungiert dabei als alleiniger Anbieter für das Projekt, das bis 2028 abgeschlossen sein soll, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Schindler liefert demnach speziell für den öffentlichen Verkehr entwickelte Aufzüge und Fahrtreppen, darunter barrierefreie Anlagen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Alle Geräte werden über ein technisches Zentrum in der fast 250 Kilometer entfernten Stadt Medellín rund um die Uhr fernüberwacht. Angaben zum Auftragsvolumen machte Schindler nicht.

Die Metro-Linie mit einer Länge von 23,9 Kilometern umfasst 16 Stationen und soll dereinst täglich über eine Million Passagiere befördern. Das vollautomatische System wird an zehn Stationen in das bestehende Busnetz integriert, um die städtische Mobilität zu verbessern. Der Bau der Metro begann bereits 2020.

